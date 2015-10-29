الحزب الحاكم بالسودان يؤكد إجراء استفتاء دارفور فى إبريل القادم

>أكد حزب المؤتمر الوطنى (الحاكم) بالسودان أهمية إجراء الاستفتاء الإدارى بدارفور (غرب السودان) فى الموعد الذى حدده الرئيس عمر البشير رئيس الحزب فى أبريل من العام المقبل (2016).

جاء ذلك فى تصريح لرئيس القطاع السياسى للحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، عقب ترأسه اجتماعا للقطاع اليوم الخميس، حيث استمع لتقرير من رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، حول ترتيبات وإجراءات الاستفتاء .

وكشف إسماعيل عن تشكيل الحزب الحاكم بالسودان لجنة لوضع ترتيباته لهذا الإجراء باعتباره جزءا لا يتجزأ من اتفاقية سلام دارفور، والتى تعد حكومة الخرطوم مسئولة عن إتمامه .

وقال رئيس القطاع السياسى بالحزب الحاكم إن اللجنة تختص بوضع الترتيبات المطلوبة بشأن الدعوة للترويج للاستفتاء بالتنسيق مع القوى السياسية المتخلفة.

يشار إلى أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان السودانى قد أعربوا - مؤخرا - عن تحفظهم وعدم رضاهم بشأن استفتاء بدارفور، ووصفوه بـ"غير المجدي" وأنه سيدخل البلاد فى نفق جديد لا يحمد عقباه، وطالبوا الرئيس عمر البشير بإعادة النظر فى إجراء هذا الاستفتاء المحدد له إبريل القادم 2016، والذى يتضمن خيارى الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس، أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى "إقليم دارفور".