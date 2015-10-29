العميرى: سأسعى لتغيير التشريعات المسببة للمشاكل المزمنة بمطروح

أكد النائب سليمان فضل العميرى، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، عقب فوزه بأحد مقعدى الدائرة الأولى بمحافظة مطروح، أنه يدين بهذا الفوز لأبناء مطروح الذين التفوا حوله ودعموه، خاصة الشباب من أبناء القبائل وغير أبناء القبائل، الذين خاضوا تجربة غير مسبوقة، فى الحشد والدعم ومساندتى.

وأضاف "العميرى" أن معظم مشاكل مطروح المزمنة، بسبب بعض التشريعات والقرارات التى تتجاهل طبيعة المحافظة، وتعيق تنميتها وتمليك الأراضى لأصحابها، وكذلك وجود قصور فى معظم الخدمات، مثل الصحة والتعليم.

وأكد أنه سيعكف مع باقى النواب، على العمل لمراجعة وتعديل هذه التشريعات والقرارات، بما يساهم فى تنمية ورفع الخدمات بالمحافظة وانعكاس ذلك على جميع أبنائها، إضافة إلى المشاركة فى التشريعات ومراقبة الحكومة على المستوى العام، بصفته نائباً عن الشعب كله وليس أهالى مطروح فقط.

وأشار "العميرى" إلى أن من أهم المشكلات التى يعانى منها أبناء مطروح، هى تملك الأراضى بسبب القوانين والقرارات المنظمة لذلك والتى لا تتناسب مع الطبيعة الحالية للمحافظة، ولا تراعى التطور والنمو العمرانى، والتنمية المنشودة، وكذلك مشكلة نقص وضعف الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لأهالى مطروح، بسبب نقس الكفاءات والكوادر البشرية من التخصصات المختلف، وهو ما يحتاج إلى وجود تشريعات محفزة لجذب أصحاب التخصصات المختلفة للعمل بمطروح وخاصة بالمناطق النائية والحدودية.

وقال النائب سليمان العميرى، إن محافظة مطروح تتجه نحو التنمية الشاملة، وستكون مستقبل الاستثمار لمصر بما تمتلكه من مقومات ومواد خام، وتحتاج فى المرحلة القادمة لمن يعمل على دعم هذه الخطوات، والعمل على إزالة المعوقات ودعم المشروعات التى تحتاجها المحافظة.