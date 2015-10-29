محمد غنيم: المشاركة فى الانتخابات تساهم فى حل مشكلات مصر

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان " الشباب وتحديات المستقبل "،حاضر فيها الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية بالكلية ورائد زراعة الكلى فى مصر ، بحضور مديرى مستشفيات جامعة المنصورة ،وعدد من أساتذة كلية الطب.

تطرق الدكتور محمد غنيم للتحديات العامة والخاصة التى تواجه طلاب كلية الطب وأهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى إحاطة مصر بالمشاكل من الخارج كتدهور الأوضاع فى الدول العربية على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية ومن الداخل حيث مشكلات انعدام التنمية الاقتصادية وتدنى الجنيه أمام الدولار وظهور رأس المال غير الوطنى.

وشدد غنيم على أن مواجهة التحدى العام يتطلب مبدئيا مشاركة الشباب فى الانتخابات لاختيار نواب قادرين على رسم سياسات تشريعية تخدم التنمية الاقتصادية وتقضى على الفساد، ويتجسد التحدى الخاص فى عدم قدرة خريجى طب المنصورة على المنافسة مع خريجى كليات الطب من مختلف الجامعات فى عصر العولمة ، والدروس الخصوصية التى يعتمد عليها الطلاب وتساهم مع المذكرات المطبوعة فى تدنى مستوى الخريجين .

وطالب الدكتور محمد غنيم الطلاب بالرجوع لأمهات الكتب فى تخصصات الطب المختلفة ووضع هدف محدد نصب أعين الطلاب وبذل الجهد لتحقيقه، مطالبا جامعة المنصورة بشراء هذه الكتب وإتاحتها لجميع الطلاب مع سن قانون عام للجامعات المصرية بتفرغ أعضاء هيئة التدريس والاعتماد على نظام "الإعلان المفتوح" فى الترقيات والتعيينات بالجامعة .

وأكد الدكتور سعيد عبد الهادى عميد كلية الطب جامعة المنصورة - الذى أهدى الدكتور محمد غنيم درع الكلية - أن الندوة تهدف إلى النقاش المثمر بين الطلاب وأحد الخبراء المميزين فى المجال الطبى مثل الدكتور محمد غنيم عن كيفية الارتقاء بأحوالهم المهنية والمجتمعية مشيرا إلى أن كلية الطب ستعقد الندوة شهريا.