حزب الكرامة بشمال سيناء يؤكد مقاطعة الانتخابات

جدد حزب الكرامة العربى الناصرى فى شمال سيناء التأكيد على مقاطعته الانتخابات البرلمانية .>وأصدر الحزب بيانا مساء اليوم جاء فيه: "فى ظل الحرب على الإرهاب وصراع الإرادات بين الدولة المصرية، والمشروع الأمريكى الصهيونى فى الشرق الأوسط الجديد، فى فرض سيادتها على ربوع سيناء والذى يدفع ثمن الحرب هم المصريون فى سيناء، من شعب وجيش وأمن ولهذا كله، طالبنا بتأجيل الانتخابات فى شمال سيناء وهذا ليس بجديد فى مصر فقد سبق ولأسباب قانونية تأجيل الانتخابات فى العاصمة الثانية فى ثغر مصر الإسكندرية حيث تم تأجيل الانتخابات فى بعض الدوائر لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وللظروف التى تعانى منها شمال سيناء الخاصة فى الحرب على الإرهاب، طالبنا بتأجيل تلك الانتخابات ومرة أخرى نؤكد لماذا نقاطع هذه الانتخابات".

وأوضح الحزب بحسب بيانه أسباب مقاطعته وهى المناخ الآمن لشمال سيناء والحرب على الإرهاب، ولإصرار الدولة على إجراء الانتخابات حتى لو تم التضحية بأبناء سيناء، موقف حزب الكرامة بشمال سيناء إنه قامت الثورة فى 25 يناير و30 يونيو من أجل حياة حرة ديمقراطية، وعدالة اجتماعية ولغياب أهداف الثورتين، والمعاناة أهل شمال سيناء والاضطهاد والظلم غير المبرر علينا كمواطنين قاطعنا، قانون الانتخابات والذى لم يوافق عليه أغلب التيارات السياسية، كيف نشارك فى ظل حالة الإقصاء والتهميش للتيارات السياسية التاريخية.

وتابع البيان: "نظرًا لقيام الدولة والأمن بصناعة أحزاب من بقايا النظام السابق نظام مبارك ورموزه الفاسدة وذلك بدلاً من محاكمتهم على إفساد مصر ونهبها ولهذا كله نقاطع".