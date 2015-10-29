"فودة" يدشن صورة لشهيد الواجب "عمرو شكرى" بمدرسته فى طور سيناء

دشن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صورة ضخمه للشهيد نقيب شرطة عمرو شكرى خلف، بمدرسته الابتدائية التي تخرج منها بطور سيناء، وأطق عليها اسم "مدرسة الشهيد عمرو شكرى الإعدادية بنات " تكريمًا وتخليدا لذكراه .

وأكد المحافظ، في كلمته أمام طالبات المدرسة على الدور البطولى للشهيد عمرو شكرى في تصديه للإرهاب أثناء محاولة تفجير قسم ثالث العريش في أبريل الماضى، وتمكنه من حماية القسم بمن فيه وتلقى بصدره طلقات الغدر بكل بطولة وشجاعة، مشيرا إلى أن كل من يقوم بمواجهة الإرهاب يعد بطل حقيقي، ولابد أن يخلد اسمه ليكون قدوة للاجيال ونموذجا يحتذي به بين الشباب من جيله".

وطالب فودة ، التربية والتعليم بضرورة تنظيم ندوات للطلاب تذكرهم بهذه النماذج المشرفة، والذين قدموا أرواحهم فداءًا لمصر، وحث الأبناء علي حب الوطن والتضحية من أجله.

وأصدر المحافظ ، أوامره للمستشار العسكرى للمحافظة والتربية والتعليم بعرض الفيلم الخاص به والذى يظهر بطولته أمام الأجيال لحثهم عن الوطن الغالي .

حضر التكريم اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وليلي ميخائيل مدير المدرسة، ومدير عام التربية والتعليم ولفيف من أهالى طور سيناء.