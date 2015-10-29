رئيس جامعة المنصورة يكرم مدرس مساعد بكلية السياحة والفنادق

كرم الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد عادل حماد، مدرس مساعد بقسم الدراسات السياحية - كلية السياحة والفنادق - جامعة المنصورة ، لتأليفه كتاب بعنوان" تأثير الأزمة المالية العالمية على نشاط شركات السياحة " .

ويناقش الكتاب الأزمة المالية العالمية والتي ضربت الاقتصاد الأمريكى وامتدت إلى الاقتصاد الأوروبي والياباني، والتى بدأت أثاراها تنعكس على جميع بلاد العالم النامية منها والمتقدمة، حيث طالت هذه الأزمة الكثير من دول العالم في شتى القطاعات الحيوية وأثرت عليها تأثيراً سلبياً ملحوظاً، وكان من بينى هذه القطاعات قطاع السياحة، فتأثرت الحركة السياحية فى مختلف الدول السياحية وتأثرت السياحة المصرية وقطاعاتها وأنشطتها المختلفة فى النصف الثاني من عام 2007.

ويتابع الكتاب، أخذت بوادر الأزمة المالية العالمية في الظهور، ثم بلغت حدتها في عام 2008، وهذا ما يعكس أن سلبيات الأزمة بدأت في الظهور منذ عام 2007، وقد عصفت هذه الأزمة باقتصاديات العديد من الدول النامية والمتقدمة لتكون بذلك واحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية التي حدثت في العالم بعد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ويرجع السبب الرئيسي وراء اندلاع هذه الأزمة إلى التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي نشأت في أمريكا بسبب عجز الملايين من المقترضين الذين قاموا بشراء عقارات في الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد ديونهم للبنوك، مما أدى إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأمريكي وصلت تباعتها إلى ا تصاديات أوروبا وأسيا وأفريقيا.

ويركز الكتاب على التعرف على تأثير الأزمة المالية العالمية على أنشطة شركات السياحة في مصر، من حيث درجة التأثير على هذه الأنشطة السياحية، وأكثر هذه الأنشطة تضرراً، والسياسات التي اتبعتها شركات السياحة في مصر للخروج من هذه الأزمة، ومعرفة الأسس الهامة التي يتم الاعتماد عليها في ضوء استراتيجيات إدارة الأزمة وإبراز الخطط والحلول التي اتخذتها شركات السياحة فى مصر لمواجهة الأزمة المالية العالمية، والحلول المقترحة لمواجهة أية أزمات مستقبلية.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عادل حماد، مدرس مساعد بكلية السياحة والفنادق حصل على بكالوريوس السياحة والفنادق "تخصص دراسات سياحية" ،بتقدير عام إمتياز مع مرتبة الشرف، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وحصل على ماجستير الدراسات السياحية من كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة