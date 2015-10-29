بالصور.. الدعاية الانتخابية تملأ شوارع المحلة بالمخالفة للقانون

شهدت شوارع مدينة المحلة انتشارا الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، وذلك قبل أيام من بدء فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية رسميا، والتى ستجرى فى المرحلة الثانية فى باقى محافظات الجمهورية من بينها محافظة الغربية.

وقام أنصار المرشحين بتعليق البنرات بأحجامها المختلفة على العمارات ومداخل الشوارع الرئيسية وتشويه الجدران بكتابة أسمائهم ورموزهم الانتخابية إلى جانب لصق الصور والدعاية على أعمدة الإنارة وقام عدد من المرشحين بكتابة أسمائهم ورموزهم الانتخابية على بعض المنشآت الحكومية منها الكتابة على مبنى هندسة الرى بشارع البحر الرئيسى فى تحد صارخ لقرارات اللجنة العليا للانتخابات بعدم خرق فترة الصمت الانتخابى وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الدعاية الانتخابية.



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