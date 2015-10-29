بالصور.. اتفاقية للتعاون بين جامعة الزقازيق ومنظمة اليونسكو

عقد الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق اليوم، اتفاقية تعاون مع منظمة اليونسكو، لتدريس مقرر الأخلاقيات الحيوية بكلية الطب البشرى، طبقا للمعايير العالمية والدولية التى طورها خبراء المنظمة على مستوى العالم .

رافق نور الدين - أثناء توقيع الاتفاق بديوان وزارة التعليم العالى فى حضور الوزير أشرف الشيحى - وفد ضم كلا من الدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب البشرى والدكتور أشرف صابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سطوحى المدير التنفيذى لإدارة وحدة المشروعات والتطوير.

ومثل منظمة اليونسكو كل من الدكتور غيث فارس المدير الإقليمى للمنظمة فى المنطقة العربية والدكتورة اوريو اوكيبة المتخصصة فى برنامج الكيمياء الحيوية والدكتورة داليا خليل مساعدة مدير اليونسكو الإقليمى.

وخلال الاتفاقية أكد أشرف الشيحى وزير التعليم العالى أهمية عقد الاتفاقية لما يعود على التعليم العالى من فائدة وكذلك البحث العلمى وترتيب الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى.

وأضاف نور الدين أن الاتفاقية تأتى تمهيدا لتعميم المقرر على باقى التخصصات المناظرة فى كليات الجامعة، وبذلك تعتبر جامعة الزقازيق الأولى على مستوى الجامعات المصرية وعلى مستوى العالم العربى فى تطبيق هذا المقرر.



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