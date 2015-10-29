بالصور.. حصاية إدفو تستقبل وفود المهنئين بفوز النائب حسن خليل

مع انتهاء ماراثون الانتخابات بأسوان وفوز 8 مرشحين بالمقاعد الفردية يتوافد المهنئين من ممثلى العائلات والقبائل والقرى على دواوين النواب الجدد ولم تخلوا الوفود من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ وأنصارهم إعلاء للمصلحة العامة وحفاظًا على وحدة الصف.

وتشهد معاقل النوائب على مستوى الدوائر الخمسة أفراحًا منذ إعلان النتائج فى الساعات الأولى لهذا اليوم وفى قرية الحصايا بناحية الرمادى بحرى التابعة لمركز إدفو يستقبل ديوان النائب حسن سيد خليل المهنئين خاصة من عائلات قبيلة الجعافرة التى ينتمى إليها النائب والمنتشرة بأنحاء بمراكز محافظة أسوان فيما تشاركهم الأفراح قرى ونجوع الرمادى ومنطقة إدفو قبلى.



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