تخسيس الصدر و القضاء على ترهلاته و علاج التثدي بدون جراحة

تخسيس الصدر بالاعشاب

اكرر لك , لا يوجد اي اعشاب او ادوية لتخسيس الصدر بحد ذاته . و لكن هناك مكملات غذائية بها اعشاب و محفزات جيدة لاعطائك طاقة و مساعدتك على حرق الدهون في الجسم بالكامل. و لكنها لا تغني ابدا عن الدايت و التمارين. فهي مجرد عامل مساعد.

تمارين شد الصدر

لا يوجد اي تمارين تخسيس الثدي سواء تمارين الحديد او الكارديو او غيرها. التمارين المطلوبة منك هي تمارين لتضخيم الصدر العلوي و السفلي للقضاء على اي ترهل للجلد او الحلمة اثناء التخسيس.

هل يمكن تخسيس الصدر بأداء تمارين الصدر بوزن خفيفة و تكرارات عالية ؟

العديد يظنون ان اداء تمارين الصدر بتكرارات عالية و وزن خفيف يؤدي الى حرق دهون الصدر . و يظنون ايضا ان تمارين البطن تؤدي الى حرق دهون الكرش. و كل هذه معلومات خاطئة . اداء التمارين بأوزان خفيفة و تكرارات عالية لا يؤدي الى اي شئ سوى زيادة قوة تحمل العضلة . لن تزيد حجمها للقضاء على الترهلات و لن يتم حرق الدهون من عليها. الدهون تحترق فقط اذا قمت بتناول سعرات حرارية اقل مما يحتاج جسمك (بالدايت) . لا يوجد اي طريقة اخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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