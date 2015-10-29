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تخسيس الصدر و القضاء على ترهلاته و علاج التثدي بدون جراحة

  • الصحة
  • 115 ألف
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تخسيس الصدر و القضاء على ترهلاته و علاج التثدي بدون جراحة تخسيس الصدر و القضاء على ترهلاته و علاج التثدي بدون جراحة

تخسيس الصدر بالاعشاب 
اكرر لك , لا يوجد اي اعشاب او ادوية لتخسيس الصدر بحد ذاته . و لكن هناك مكملات غذائية بها اعشاب و محفزات جيدة لاعطائك طاقة و مساعدتك على حرق في الجسم بالكامل. و لكنها لا تغني ابدا عن الدايت و التمارين. فهي مجرد عامل مساعد.

تمارين شد الصدر

لا يوجد اي تمارين تخسيس الثدي سواء تمارين  الحديد او الكارديو او غيرها. التمارين المطلوبة منك هي تمارين لتضخيم الصدر العلوي و السفلي للقضاء على اي ترهل للجلد او الحلمة اثناء التخسيس.

هل يمكن تخسيس الصدر بأداء تمارين الصدر بوزن خفيفة و تكرارات عالية ؟

العديد يظنون ان اداء تمارين الصدر بتكرارات عالية و وزن خفيف يؤدي الى حرق دهون الصدر . و يظنون ايضا ان تمارين البطن تؤدي الى حرق دهون . و كل هذه معلومات خاطئة . اداء التمارين بأوزان خفيفة و تكرارات عالية لا يؤدي الى اي شئ سوى زيادة قوة تحمل العضلة . لن تزيد حجمها للقضاء على الترهلات و لن يتم حرق الدهون من عليها. الدهون تحترق فقط اذا قمت بتناول سعرات حرارية اقل مما يحتاج جسمك (بالدايت) . لا يوجد اي طريقة اخرى.

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