نجيب ساويرس: الانتخابات البرلمانية “حرة” و “نزيهة” بسبب ثورة 25 يناير

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال، تغريدات على حسابه الشخصي، علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، على عملية التصويت بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، واصفًا الانتخابات بأنها حرة و نزيهة بسبب ثورة 25 يناير، بالرغم من كونها شهدت إقبالًا ضعيفًا.

حيث غرد قائلًا: ‘‘ هذه الإنتخابات الحرة و إن كان الإقبال ضعيفا إلا أنها لم يكن من الممكن حدوثها بنزاهة و دون تدخل إلا بعد ثورة ٢٥ يناير فلا داعى للهجوم’’.

كما أكد ساويرس أن ثورة 25 يناير ثورة شعبية ضد الدكتاتورية و ستفشل محاولات تفشيلها و ضربها حاليًا.

حيث قال: ‘‘ ستظل ثورة ٢٥ يناير ثورة شعب ضد الديكتاتورية و من أجل الحرية و العدالة و وكما فشلت محاولة سرقتها من الإخوان ستفشل محاولات تهميشها و ضربها !‘‘.

كما غرد مؤكدًا ‘‘وسيظل المصريين جميعا أحرار’’.