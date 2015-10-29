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26 نوفمبر.. الحكم على منى عراقى فى "إذاعة أخبار كاذبة عن حمام باب البحر"

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26 نوفمبر.. الحكم على منى عراقى فى "إذاعة أخبار كاذبة عن حمام باب البحر" 26 نوفمبر.. الحكم على منى عراقى فى "إذاعة أخبار كاذبة عن حمام باب البحر"
حجزت محكمة جنح القديمة، اليوم الخميس، قضية محاكمة الإعلامية منى عراقى، مقدمة برنامج "المستخبى"، وطارق نور، صاحب قناة "القاهرة والناس"، فى دعوى السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة فى واقعة "حمام باب البحر"، للنطق بالحكم بجلسة 26 نوفمبر المقبل.

ووجهت النيابة العامة لمنى عراقى تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن فى الأعراض بالقضية التى اتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة فى 12 يناير الماضى، من محكمة جنح الأزبكية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

وأقام المتهمون دعوى سب وقذف أمام المحكمة وطالبوا مقدمة البرنامج بتعويض مادى لما بدر منها من تشويه لسمعتهم فى القضية.

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مصر 365

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