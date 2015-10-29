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ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب 1200 أمبول لعلاج الأعصاب

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ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب 1200 أمبول لعلاج الأعصاب ضبط راكب مصرى بالمطار حاول تهريب 1200 أمبول لعلاج الأعصاب
أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الخميس، محاولة راكب مصرى تهريب كمية من أدوية لعلاج الأعصاب لدى عودته من جدة، لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر مطلع بالمطار، أن مصطفى عبد الفضيل مأمور جمرك اشتبه فى الراكب بعد إنهاء إجراءات وصوله من جدة، وبتفتشيه من محمد فيصل وأحمد خليل، عثر بحوزته على 400 علبة تحتوى على 1200 أمبول لعلاج الأعصاب، وتم التحفظ على المضبوطات بوديعة الجمرك، وتحرير محضر تهرب جمركى للراكب.

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مصر 365