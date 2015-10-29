نشرة ONA | عودة الفراعين إلى البث ..انسحاب أحد رعاة برنامج “صبايا الخير”..وتامر أمين يشارك “عسل” في الحياة اليوم

كتبت – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا الإخبارية نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

مصادر: النهار تتجه للاعتذار في بيان رسمي بسبب حلقة ريهام سعيد.. للمزيد

شركة تعلن وقف رعايتها لـ”صبايا الخير” بعد حملة امتناع عن شراء منتجات ترعى البرنامج.. للمزيد

مصادر لـ”ONA”: النهار تبحث وقف برنامج “ريهام سعيد” بشكل مؤقت‎.. للمزيد

الفراعين تعلن عودة البث بعد سداد جزء من المديونية.. للمزيد

تامر أمين يشارك لبني عسل تقديم ” الحياة اليوم” ..الليلة.. للمزيد

نقابة السينمائيين تحتج على قطع البث عن قناة «TEN» بحجة تهديدها للأمن القومي.. للمزيد