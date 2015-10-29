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نشرة ONA | عودة الفراعين إلى البث ..انسحاب أحد رعاة برنامج “صبايا الخير”..وتامر أمين يشارك “عسل” في الحياة اليوم

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نشرة أونا

نشرة أونا

كتبت – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

مصادر: النهار تتجه للاعتذار في بيان رسمي بسبب حلقة ريهام سعيد.. للمزيد

قناة النهار

قناة النهار

شركة تعلن وقف رعايتها لـ”صبايا الخير” بعد حملة امتناع عن شراء منتجات ترعى البرنامج.. للمزيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد

مصادر لـ”ONA”: النهار تبحث وقف برنامج “ريهام سعيد” بشكل مؤقت‎.. للمزيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد

الفراعين تعلن عودة البث بعد سداد جزء من المديونية.. للمزيد

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تامر أمين يشارك لبني عسل تقديم ” الحياة اليوم” ..الليلة.. للمزيد

تامر امين

تامر امين

نقابة السينمائيين تحتج على قطع البث عن قناة «TEN» بحجة تهديدها للأمن القومي.. للمزيد

 

 

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أونا

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