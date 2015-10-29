6 مشاكل جمالية تواجه الحامل

هناك نساء تنعم بفترة حمل هادئة تضفي عليها المزيد من الجمال، وهناك نساء أخريات يواجهن مجموعة من المشاكل التي تترك انطباعاً سلبياً على جمالها؛ مما يؤثر على حالتها النفسية. سيدتي وطفلك؛ توفر بعض الحلول تمدنا بها اختصاصية الجلدية الدكتورة ريم القاسم؛ حتى لا تصابي بمزيد من القلق:

1- علامات تمدد الجلد:

لا شك أن معظم النساء يواجهن هذه المشكلة أثناء الحمل، لا تقلقي؛ فهذا أمر طبيعي

* الحل: إذا قمتِ بترطيب جسمك بقدر كافٍ أثناء فترة الحمل فسوف تتجنبين بقدر كبير حدوث علامات التمدد، يمكنكِ فعل ذلك باستخدام المرطبات المنزلية، أو الذهاب للطبيب المختص؛ ليرشدكِ إلى المرطبات المستخدمة في هذه الحالات.

2. ظهور الأوردة والشرايين بشكل واضح:

زيادة الهرمونات أثناء فترة الحمل تعزز تدفق الدم في الأوردة والشرايين الصغيرة؛ مما يجعلها أكثر وضوحاً في الجسم، وخاصة منطقة الساقيين.

* الحل: هذه المشكلة ليست دائمة، فهي تزول فوراً بعد عملية الولادة؛ نظراً لأن الهرمونات تعود إلى معدلها الطبيعي، وكل ما عليكِ فعله في هذه المرحلة ارتداء الملابس التي تخفي الساقين، أو وضع بعض المواد التجميلية، التي تخفي الأوردة..

3. البقع البنية والكلف:

مرة أخرى، الهرمونات تلعب دوراً هاماً في التأثير على جمالك أثناء فترة الحمل، حيث تؤدي إلى ظهور بقع بنية وكلف يظهران بوضوح خاصةً تحت الشمس.

* الحل: ضعي واقياً للشمس قبل الخروج من المنزل؛ حيث يساعد على عدم زيادتها، كما أنه يعمل كخافٍ لعيوب البشرة في أحيان أخرى. كما يمكنكِ وضع مستحضرات «البرونز»، أو الاسمرار.

4. زيادة الشعر في الوجه والجسم:

هذا أيضا بسبب الهرمونات.

* الحل: الطريقة الأكثر أماناً هي إزالة الشعر بالشفرة، أو الشمع.. ولا تقلقي؛ فالشعر الزائد سوف ينتهي أمره بمجرد انتهاء فترة الحمل.

5. ظهور حب الشباب:

بسبب التغيرات الهرمونية والقلق، الذي يصيب المرأة أثناء فترة الحمل، وقد تزداد معدلات حب الشباب أثناء هذه الفترة وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي عانين منه في شبابهن.

* الحل: حاولي الحفاظ على بشرتك نظيفة قدر الإمكان، وذلك عن طريق استخدام غسول خالٍ من المواد الكيماوية، يمكنكِ استخدام علاجات موضعية على الحب والبثور، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.

6 ظهور الخط الأسود:

تواجه 75% من النساء أثناء فترة الحمل ظهور خط أسود غامق اللون على طول البطن؛ نظراً لأن الهرمونات تؤدي إلى ارتفاع نسبة الميلانين؛ مما يؤدي إلى فرط التصبغ في الجسم.

* الحل: يختفي هذا الخط تدريجياً مع انتهاء فترة الحمل، ولكن في حالة استمرار بعض الاسمرار في منطقة البطن، يمكنك استشارة الطبيب المختص.

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