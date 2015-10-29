فيديو | صفحة الأهلي تحتفل بعيد ميلاد «بيبو» على طريقتها الخاصة

هنأت صفحة النادي الأهلي الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اسطورة النادي الأهلي و لاعب منتخب مصر السابق محمود الخطيب “بيبو”، بمناسبة عيد ميلاده.

ولد محمود الخطيب في قرية قرقيره في مركز أجا بمحافظة الدقهلية عام 1954م حيث قضى سنوات طفولته، ثم انتقل إلى القاهرة ليبدأ مشواره مع اللعبة في صفوف ناشئي نادي النصر بمصر الجديدة، وفي عام 1971م انضم الخطيب إلى النادي الأهلي الذي فاز معه بالدوري المصري 11 مرة قبل أن يعتزل عام 1987م.

أحرز الخطيب العديد من البطولات حيث فاز ببطولة الدوري العام 10 مرات، وكأس مصر خمس مرات، والبطولة الأفريقية أبطال الدوري مرتين، كما فاز مع فريق الأهلي ببطولة الأندية الأفريقية 3 مرات.خ

لال مشواره الرياضي فاز بلقب أحسن لاعب كرة قدم في مصر خمس مرات، وأفضل لاعب مصري في القرن العشرين حسب تصنيف الاتحاد الدولي، يعد الخطيب اللاعب المصري الوحيد الذي حصل على الحذاء الذهبي كأفضل لاعب أفريقي.

اختير عضواً في اللجنة الدولية للعب النظيف بعد أن خاض 450 مباراة محلية ودولية دون أن يحصل على عقوبة واحدة، وفي عام 2007 اختاره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) للمركز الثاني في قائمة أفضل 30 لاعب في تاريخ الكرة في أفريقيا، كما تم اختياره سفيراً للنوايا الحسنة، وسفيراً للكرة العربية والأفريقية والمصرية.