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البنتاجون: مقاتلات أميركية اعترضت طائرتين روسيتين فوق بحر اليابان

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البنتاجون: مقاتلات أميركية اعترضت طائرتين روسيتين فوق بحر اليابان البنتاجون: مقاتلات أميركية اعترضت طائرتين روسيتين فوق بحر اليابان

أرشيفية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون” ، اليوم الخميس، عن أن حاملة الطائرات الأميركية “رونالد ريجان”، أعطت الأوامر يوم 27 أكتوبر، لمقاتلاتها باعتراض اثنتين من الطائرات الروسية المضادة للغواصات، من طراز “توبوليف 142″، فوق بحر اليابان.

قال بيل أوربان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، ” أؤكد أن طائرتين روسيتين من طراز “توبوليف 142″، اقتربتا من حاملة الطائرات الأميركية “رونالد ريجان”، صباح يوم 27 أكتوبر، وأن حاملة الطائرات الأميركية، التي كانت تنفذ مهامها في منطقة بحر اليابان، أمرت أربعة مقاتلات من طراز F-18، باعتراض الطائرات الروسية”. بحسب ” سبوتنيك”.

وأضاف  أوربان، أن ” أقرب نقطة وصلت إليها طائرات “توبوليف 142″ الروسية باتجاه حاملة الطائرات “رونالد ريغان”، كانت على مسافة ميل بحري واحد، وبارتفاع قدره 500 قدم، وأن الاقتراب يعتبر ” آمنا”.

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