باريس غاليري تطلق روبرتو كافالي بتوقيع فرانك مولر

الرياض - خلود أحمد

احتفلت باريس غاليري، الرائدة في مجال تجارة التجزئة الفاخرة في المنطقة، بإطلاق مجموعة روبيرتو كفالي بتوقيع فرانك مولر حيث تمت استضافة الحدث الفخم في كفالي كلوب الساحر، فندق فيرمونت دبي. وسط حضور إعلامي مميز

كانت بداية الحدث مع جولة الحضور لإستكشاف عالم روبيرتو كافالي ومجموعته الرائعة من الساعات التي تمزج بين التألق، الإبداع، والأناقة. حيث اعتلت منصة العرض مجموعة من عارضات الأزياء اللواتي ارتدين ساعات سويسرية الصنع من مجموعة روبيرتو كافالي الرائعة، وأبدى الحضور استمتاعهم بالعرض الرائع.

هذه المجموعة هي ثمرة التعاون الوثيق بين العلامتين التجاريتين اللتين قامتا بدمج احماضهما النووية المتفردة. إن ساعات روبيرتو كافالي بتوقيع فرانك مولر سوف تجمع بين حداثة المصمم الإيطالي والكفاءة التقنية لفرانك مولر.

حيث صرح مارو باغاليتو مدير التراخيص لدى روبيرتو كافالي "إن شراكتنا مع مجموعة فرانك مولر وباريس غاليري تضمن التوزيع النوعي وظهور تستحقه علامتنا التجارية وهي تكمل الحضور القوي لروبرتو كافالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أضاف ماركو سيبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات إدارة الوقت، فرانك مولر “التشكيلة وبيئة العلامة التجارية تبرز ميزة الإندماج الكامل بين عناصر التصميم لروبيرتو كفالي وجودة الصناعة السويسرية للساعات الفاخرة، مما يجعلها مجموعة مثالية تلائم أسواق الشرق الأوسط."

كما صرح أيضاً شادي بدران، مدير قسم الساعات، والاكسسوارات لمجموعة شركات باريس غاليري "نحن سعداء لإطلاق روبرتو كافالي بتوقيع فرانك مولر في باريس غاليري لتلبية احتياجات عملائنا المتجددة دائماً في حس الموضة وأسلوب الحياة المميز. إن المجموعة هي إضافة مرحب بها في محفظتنا الحصرية من العلامات التجارية الفخمة.

مجموعتين رائعتين من الساعات الجديدة الفاخرة "المجموعة الماسية"، ومجموعة "سيجنتشر" لروبيرتو كافالي من قبل فرانك مولر هي تعبير عصري للموضة الفاخرة، المستوحاة من نمط روبيرتو كافالي الفريد، والتي يدمج فيها بعضاً من أكثر عناصره شهرة وتمثيلاً لتصاميمه مثل الطبعات الحيوانية والأفاعي. بالإضافة الى الكفاءة التقنية لفرانك مولر وشغفه بالألماس في صناعة الساعات.

مجموعة روبيرتو كافالي بتوقيع فرانك مولر متوفرة الأن في متاجر مختارة من باريس غاليري، وواتش غاليري