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بولو رالف لورين تحتفل بافتتاح متجرها الأول للأطفال في جدة

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بولو رالف لورين تحتفل بافتتاح متجرها الأول للأطفال في جدة بولو رالف لورين تحتفل بافتتاح متجرها الأول للأطفال في جدة

الخميس 29-10-2015 01:32

احتفلت بولو رالف لورين الأسبوع الماضي بافتتاح متجرها الأول للأطفال في بولفار مول من خلال إحياء فعالية حصرية تحمل مفهوم "بيتر بان" بالتعاون مع مركز أمجد.

يقع المتجر الجديد في الطابق الأرضي على مساحة 1644 قدماً مربعاً، ويضم مجموعة واسعة من ملابس الأطفال تشتمل على تصاميم كلاسيكية لبولو رالف لورين، بالإضافة إلى أحدث مجموعة أزياء لموسم الخريف/الشتاء.

استمتع الضيوف بفترة بعد ظهر غنية بالسحر والخيال مع نشاطات داخل المتجر تضمنت فنون وحرف، سرد قصص وساحر الذي استمد الوحي من حملة بولو رالف لورين الإعلانية العالمية للأطفال المستوحاة من "بيتر بان"، بطل فيلم "بان" (PAN) الذي يلعب فيه ليفي ميلر، الممثل الرئيسي، هذا الدور.

وكجزء من الشراكة الخاصة مع مركز أمجد الذي يساعد الفتيات الصغيرات من ذوي الاحتياجات الخاصة على تحقيق امكانياتهن من خلال توفير الدعم للتعليم المكثف، تم تقديم 15% من إجمالي المبيعات خلال الفعالية إلى المؤسسة.

تقدم بولو رالف لورين للأطفال الدعم إلى عدد من المبادرات العالمية والمحلية في مجال العناية من مرض السرطان، التعليم والخدمات في المجتمعات المحرومة.

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سيدتي