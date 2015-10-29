هل كانت فساتين نيكولا جبران الخيار الأفضل لنجوى كرم؟؟

الرياض - خلود أحمد

لطالما كانت نجوى كرم سيدةً من سيدات الأناقة العربية، ولطالما استعرضنا أجمل إطلالاتها على صفحات موقع "سيدتي نت" حتى أننا لقبناها بشمس الأناقة العربية، ولكن خلال الفترة الماضية وفي إطلالاتها في حفلات جولتها الغنائية حول العالم لم تكن اختياراتها بالمستوى الذي عودتنا عليه .

رفعت نجوى كرم سقف التوقعات بإطلالاتها الأنيقة في السابق، وعندما سمعنا بتعاونها مع المصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران توقعنا الكثير من هذا الثنائي، وقد سجلت نجوى بعض الإطلالات الرائعة بتوقيعه كإطلالاتها الجذابة بالفستان الأبيض ذي الأكمام الطويلة التي ارتدته في إحدى أغانيها المصورة أو إطلالة العروس الأنيقة بفستان وردي جميل في أحد الحفلات الغنائية، وبالمقابل شاهدنا بعض الإطلالات التي لربما قصد بها الظهور بمظهر عصري ولكن للأسف بدت قديمةً مملةً وغير عصرية إطلاقًا. تحرص نجوى كرم على تحديد خصرها النحيل في كل إطلالاتها، ولعل هذا ما حدد خياراتها في تصاميم معينة ولكنه بالتأكيد لم يحد خياراتها في الألوان فشاهدناها تتلاعب بالألوان المشرقة في العديد من إطلالاتها حيث ارتدت الوردي مع الأصفر، والفوشي مع الذهبي وغيرها ولكن هذا ليس بكافٍ، نريد أن تستعيد أيقونة الأناقة نجوى كرم وهذا لن يحدث إلا إن بحثت عن خيارات عصرية ومواكبة للموضة بشكل أكبر، ونتمنى أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن .

شاهدي في الصور أعلاه مجموعة من الفساتين والإطلالات التي ظهرت بها نجوى كرم في حفلاتها الغنائية هذا العام .