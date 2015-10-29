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نجيب ساويرس: الانتخابات البرلمانية “حرة” و “نزيهة” بسبب 25 ثورة يناير

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نجيب ساويرس

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال، تغريدات على حسابه الشخصي، علي موقع التواصل  الاجتماعي ” تويتر”، على عملية التصويت بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، واصفًا الانتخابات بأنها حرة و نزيهة  بسبب ثورة 25 يناير، بالرغم  من كونها شهدت إقبالًا ضعيفًا.

حيث غرد قائلًا: ‘‘ هذه الإنتخابات الحرة و إن كان الإقبال ضعيفا إلا أنها لم يكن من الممكن حدوثها بنزاهة  و دون تدخل إلا بعد ثورة ٢٥ يناير فلا داعى للهجوم’’.

كما أكد ساويرس أن ثورة 25 يناير ثورة شعبية ضد الدكتاتورية و ستفشل محاولات تفشيلها و ضربها حاليًا.

حيث قال: ‘‘  ستظل ثورة ٢٥ يناير ثورة شعب ضد الديكتاتورية و من أجل الحرية و العدالة و وكما فشلت محاولة سرقتها من الإخوان ستفشل محاولات تهميشها و ضربها !‘‘.

كما غرد مؤكدًا ‘‘وسيظل المصريين جميعا أحرار’’.

 

 

 

 

 

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