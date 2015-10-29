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باسم يوسف يعرض عمل دعاية مجانية للشركات التي تتوقف عن رعاية برنامج ريهام سعيد

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باسم يوسف

علق الإعلامي باسم يوسف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، على موقف الشركات المقاطعة لبرنامج “صبايا الخير”، والذي أثار ضجة إعلامية كبيرة في الفترة الأخيرة بعد ما عرضته الإعلامية ريهام سعيد خلال حلقة من برنامجها ” صبايا الخير”، و حلقتها المعروفة بـحلقة “فتاة المول”.

غرد “باسم” قائلاً:  ”طيب يا جماعة: كمساهمة بسيطة مني في الحملة الشركة اللي حتعمل الصح حكتبها هنا. و نبتدي و نقول الو …..إيفا”.

وأضاف: “كمساهمة بسيطة مني في الحملة الشركة اللي حتعمل الصح حكتبها هنا. و نبتدي و نقول الو …..إيفا”.

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تغريدة باسم يوسف

 

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تغريدة باسم يوسف

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