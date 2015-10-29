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أسباب حب الشباب.. مش بس الأكلات المملحة كمان تغيير الفصول

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أسباب حب الشباب.. مش بس الأكلات المملحة كمان تغيير الفصول أسباب حب الشباب.. مش بس الأكلات المملحة كمان تغيير الفصول
من الشائع بين الناس أن تناول الأكلات المملحة يؤدى إلى الإصابة بحب الشباب، لكن ثبت أن تغيير الفصول من العوامل المؤدية للإصابة.

حب الشباب وتغيير الفصول


>وفى هذا السياق يوضح الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية أن تغيير الفصول قد يتسبب فى الإصابة بحب الشباب، حيث يؤدى إلى تغيير الحالة النفسية والميل للاكتئاب والتوتر، مما يعد من العوامل المشجعة لظهور حب الشباب، موضحا أن الإفرازات الدهنية والتهابات البشرة الدهنية تزداد الإصابة بها فى فصل الشتاء.

حب الشباب والغذاء:


>ويتابع د. محسن سليمان من الأسباب المؤدية لظهور حب الشباب فى فصل الشتاء، تغير سلوك الأشخاص فى تناول الغذاء بهذا الفصل وإكثارهم فى تناول الأغذية الحارة والمملحة والمكسرات بغرض التدفئة مما ينتج عنه ظهور حب الشباب.

طرق الوقاية من حب الشباب :


>لذا يوصى أستاذ الأمراض الجلدية باتباع بعض طرق الوقاية لتجنب ظهور حب الشباب، كالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل الوجه عدة مرات يوميا واستخدام فوطة البخار أو الماء الساخن ووضعها لمدة ثوان على الوجه لتسهيل خروج الإفرازات الدهنية من الوجه، والإقلال بقدر المستطاع من استخدام المكياج أو وضع مراهم على الوجه، بالإضافة إلى تجنب استعمال الزيوت والكريمات والجيل على الشعر لأنها تؤدى إلى غلق فتحات الغدد الدهنية تحت الجلد بمنطقة الجبهة.
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