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"صحافة المواطن": انفجار قنبلة فى إرهابى حاول تفجيرها فى مدينة نصر

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"صحافة المواطن": انفجار قنبلة فى إرهابى حاول تفجيرها فى مدينة نصر "صحافة المواطن": انفجار قنبلة فى إرهابى حاول تفجيرها فى مدينة نصر
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن" للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطنين رسالة أكد فيها انفجار قنبلة بدائية الصنع فى إرهابى حاول تفجيرها بسوق الحى العاشر بمدينة نصر، منذ قليل.

وأضاف القارئ أن الأهالى ألقوا القبض على الإرهابى وتسليمه للشرطة، مرسلاً يظهر غرق الإرهابى فى دمائه، نتيجة بتر كف يده اليمنى نتيجة الانفجار.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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