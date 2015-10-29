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جامعة الأزهر تقرر وقف 3 طالبات وإحالتهن للتحقيق لإشعال ألعاب نارية بالحرم

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جامعة الأزهر تقرر وقف 3 طالبات وإحالتهن للتحقيق لإشعال ألعاب نارية بالحرم جامعة الأزهر تقرر وقف 3 طالبات وإحالتهن للتحقيق لإشعال ألعاب نارية بالحرم
قرر الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر وقف ثلاث طالبات عن الدراسة بكليات الجامعة وتحويلهن للتحقيق؛ لاتهامهن بالخروج عن مقتضيات العملية التعليمية بالجامعة وإدخال وإشعال ألعاب نارية داخل الحرم الجامعى.

وأمر رئيس الجامعة، حسب بيان إعلامى اليوم، بإبلاغ البوابات الرئيسية بالجامعة بحظر دخول الطالبات المذكورة أسماءهن لحين انتهاء التحقيق معهن.

وشملت أسماء الطالبات كل من: "تسنيم عصام سالم على - الفرقة الثانية تجارة، وإسراء أحمد عبدالله – الفرقة الأولى شريعة وقانون، وإيمان خالد محمد – الفرقة الأولى دراسات إسلامية".
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