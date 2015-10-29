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بالصور.. لافتة شكر للرئيس السيسى والتحالف العربى فى عدن

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أزاحت حملتا "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" الستار عن لوحة كبرى هى الأولى من نوعها لقادة التحالف العربى فى مديرية المنصورة بمدينة عدن .

وأوضح رئيس حملة "شكرا إمارات الخير" المنسق العام لحملة "مملكة الحزم" فراس اليافعى فى تصريحات صحفية له اليوم نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية إن رفع صور قادة دول التحالف العربى والتى ضمت صورة للرئيس عبد الفتاح السيىسى يأتى عرفانا بجهودهم لإنقاذ اليمن من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

وقال اليافعى: لولا التحالف العربى بقيادة المملكة العربية لما تحققت تلك الانتصارات فى المناطق المحررة وأقل واجب منا أن ترفع صور قادة التحالف فى عدن"، مشيرا الى أن قوات التحالف جاءت تلبية لنداء والشعب اليمنى لإنقاذ اليمن من الانهيار والمحافظة على تاريخه العريق وعروبته من مخططات خارجية تنفذها الميليشيات الحوثية.

وضمت اللافتة صور كل من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ورؤساء دول الإمارات والكويت ومصر والسودان وقطر والسعودية والبحرين وملكى المغرب والأردن.

وكانت قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية تمكنت من تطهير محافظة عدن من مليشيا الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح، وقام نائب الرئيس اليمنى خالد محفوظ بحاح بزيارة للمحافظة الشهر الماضى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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