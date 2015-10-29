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المستشار عبدالرازق: البطالة واستعادة رونق مصر الجديدة.. أهم أولوياتي

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المستشار عبدالرازق: البطالة واستعادة رونق مصر الجديدة.. أهم أولوياتي المستشار عبدالرازق: البطالة واستعادة رونق مصر الجديدة.. أهم أولوياتي

المستشار عمرو عبد الرازق , رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق

التقى المستشار عمرو عبد الرازق , رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق , والمرشح المستقل للبرلمان عن دائرة الجديدة والنزهة, بمجموعة من أهالى وسكان مناطق ميدان الإسماعيلية وسفير وتريومف وسانت فاتيما , وذلك فى جولة له للاطلاع على مشاكل المواطنين.

وأكد المستشار عبدالرازق , أن من اهم أولوياته العمل على حل أزمة النفايات واستعادة رونق وجمال منطقتى مصر الجديدة والنزهة , بالإضافة إلى السعى للقضاء على أزمة البطالة بين الشباب.

وأوضح عبدالرزاق, أن تواجده بين المواطنين بصفة دائمة , ليس وليد موقف أو سعيا للفوز بمقعد البرلمان ,ولكنه مبدأ اعتمده طوال حياته المهنية.

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