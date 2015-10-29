وكالة أنباء البحرين: قرينة الملك تستقبل انتصار السيسى خلال زيارة الرئيس

استقبلت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، السيدة انتصار عامر قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدى وصولها البلاد مساء اليوم فى زيارة للمملكة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الأميرة سبيكة رحبت بزيارة قرينة رئيس الجمهورية، متمنية لضيفة البلاد طيب الإقامة.

وأعربت عن اعتزازها الكبير بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات طيبة ووطيدة، وما تشهده هذه العلاقات الأخوية من تقدم وتطور مستمر فى إطار التواصل القائم بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

من جانبها، قدمت قرينة الرئيس السيسى شكرها وتقديرها للأميرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معتبرة هذه الزيارة فرصة طيبة للتواصل بين بلدين شقيقين تجمعهما الكثير من الروابط التاريخية التى تعزز علاقات الأخوة وأوجه التعاون وتفتح آفاقا جديدة بينهما.

كما كان فى الاستقبال عدد من سيدات العائلة المالكة الكريمة وزوجة وزير الخارجية وسفير مصر لدى المملكة وحرمة.

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