"اليوم السابع" ينشر أحدث خريطة لمدينة شرم الشيخ

حصل اليوم السابع على أحدث خريطة لمدينة شرم الشيخ أعدتها الهيئة المصرية للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، وتشمل كافة تفاصيل المدينة من طرق ومستشفيات ومبان وأسواق ومعالم سياحية وجميع الفنادق والقرى السياحية الحديثة.

وأكد المهندس أحمد مدحت رئيس الهيئة العامة للمساحة لـ"اليوم السابع"، أن الخريطة تضم كافة المنشآت التى تمت إقامتها قبل عام 2014، لافتاً الى أنه تم إدراج كافة تفاصيل المدينة، وسيتم تعميم إنشاء خرائط للمدن الشهيرة فى مصر مثل "أسوان والأقصر والغردقة" خلال الفترة القادمة حيث تم البدء بـ "شرم الشيخ".

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