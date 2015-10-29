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العليا للانتخابات: 10 دول لم يصوت فيها أحد بجولة الإعادة بانتخابات النواب

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العليا للانتخابات: 10 دول لم يصوت فيها أحد بجولة الإعادة بانتخابات النواب العليا للانتخابات: 10 دول لم يصوت فيها أحد بجولة الإعادة بانتخابات النواب
قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن هناك 10 دولا لم يصوت فيها أحد من المصريين بالخارج، فى جولة الإعادة للمرحلة بانتخابات مجلس النواب وهى :"أرمينيا والبوسنة وفيتنام وبنما وتايلاند ونيجيريا وانجولا وروندا ومدغشقر وموريشوس"، مشيرا إلى أنه سوف تضيف اللجنة العليا للانتخابات أصوات المصريين فى الخارج على أصوات المصريين فى الخارج لإعلان نتيجة الإعادة فى المرحلة الأولى.
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وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، أن الدوائر الانتخابية الأربع التى لم تجر فيها الانتخابات تنفيذا للأحكام القضائية، هى الدائرة الثالثة بالإسكندرية، دائرة أول الرمل، الدائرة الأولى بالبحيرة، ودائرة مركز ومدينة دمنهور، والدائرة الأولى ببنى سويف، والدائرة الثانية ببنى سويف، والواسطى"، لافتاً إلى أنه سوف تحدد اللجنة موعد إجرائها لاحقا.

وأشار عباس، إلى أنه بالنسبة للدوائر الـ99 داخل ، فإنه لا تزال اللجنة توالى المراجعة والتدقيق وفحص التظلمات فيها وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء من ذلك.


>العليا للانتخابات: عدد المصوتين فى الخارج 19 ألف و835 ناخبا
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مصر 365

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