أخبار عاجلة

8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رامسي: أوزيل رائع.. ولكن فابريجاس الأفضل

Google+ Print
رامسي: أوزيل رائع.. ولكن فابريجاس الأفضل رامسي: أوزيل رائع.. ولكن فابريجاس الأفضل

أشاد آرون رامسي لاعب خط وسط أرسنال بزميله في الفريق مسعود أوزيل ولكنه شدد في الوقت ذاته على أنه ليس أفضل من لعب بجواره.

وتحدث اللاعب الويلزي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلا:"أوزيل رائع، لديه رؤية عظيمة للملعب ويقوم بصناعة العديد من الأهداف".

وواصل"وطريقته في تمرير الكرة رائعة أيضا فهو يعرف كيف يجد تلك المساحات الصغيرة ويقوم بربط الملعب".

واستدرك"لكن سيسك فابريجاس هو أفضل من لعبت بجواره في أرسنال".

وواصل"هو يلعب في نفس مركزي وعندما أتيت لأرسنال كنت أنظر إليه لأرى ما يقوم به".

وأتم"هو كان يلعب كل أسبوع ويسجل الأهداف ويصنعها أيضا، هو لاعب خط وسط بارع جدا لذا هو كان الأفضل بالنسبة إلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع