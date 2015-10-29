رامسي: أوزيل رائع.. ولكن فابريجاس الأفضل

أشاد آرون رامسي لاعب خط وسط أرسنال بزميله في الفريق مسعود أوزيل ولكنه شدد في الوقت ذاته على أنه ليس أفضل من لعب بجواره.

وتحدث اللاعب الويلزي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلا:"أوزيل رائع، لديه رؤية عظيمة للملعب ويقوم بصناعة العديد من الأهداف".

وواصل"وطريقته في تمرير الكرة رائعة أيضا فهو يعرف كيف يجد تلك المساحات الصغيرة ويقوم بربط الملعب".

واستدرك"لكن سيسك فابريجاس هو أفضل من لعبت بجواره في أرسنال".

وواصل"هو يلعب في نفس مركزي وعندما أتيت لأرسنال كنت أنظر إليه لأرى ما يقوم به".

وأتم"هو كان يلعب كل أسبوع ويسجل الأهداف ويصنعها أيضا، هو لاعب خط وسط بارع جدا لذا هو كان الأفضل بالنسبة إلي".