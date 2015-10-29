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جوارديولا: بايرن ليس فريق كامل.. هناك بعض الأمور يجب تحسينها

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جوارديولا: بايرن ليس فريق كامل.. هناك بعض الأمور يجب تحسينها جوارديولا: بايرن ليس فريق كامل.. هناك بعض الأمور يجب تحسينها

(إفي): أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، اليوم الخميس على "عدم وجود الكمال" في كرة القدم على الرغم من هيمنة الفريق البافاري في بطولتي كأس ألمانيا و الدوري الألماني لكرة القدم على حد سواء.

وقال المدرب الإسباني أن الفوز الكبير الذي حققه البايرن أمام فولفسبورج، حامل اللقب، (3-1) في مباراة دور الـ32 لكأس ألمانيا أول أمس الثلاثاء لا يعني عدم وجود "بعض النقاط التي يجب تحسينها".

وأضاف جواديولا في تصريحاته عن موقف الفريق في الدوري قبل مباراة الفريق غدا الجمعة خارج الديار امام إنتراخت فرانكفورت في الجولة الحادية عشر "فارق السبع نقاط في شهر مايو يعطيك أفضلية كبيرة، ولكنه يعتبر ضئيلا ونحن ما زلنا في شهر أكتوبر".

وواصل "ليس من السهل علي رؤية لاعبي الفريق وهم يقرئون في كل يوم أن الدوري قد حسم. لا يستطيع أحد التنبؤ بالبطل في شهر أكتوبر".

ويحتل عملاق بافاريا صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة محققا العلامة الكاملة بعد مرور عشر جولات وبفارق سبع نقاط كاملة عن اقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند، بينما يحتل إنتراخت فرانكفورت المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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