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الفرنسي كلود لو روا: ما فعله زوار فرانس فوتبول مع صلاح أمر مبالغ للغاية.. ولكن

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الفرنسي كلود لو روا: ما فعله زوار فرانس فوتبول مع صلاح أمر مبالغ للغاية.. ولكن الفرنسي كلود لو روا: ما فعله زوار فرانس فوتبول مع صلاح أمر مبالغ للغاية.. ولكن

تحدث الفرنسي كلود لو روا في حديث مطول مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الجناح المصري محمد صلاح "رائد " ولكن هل يستحق المركز الثاني كأفضل لاعب في إفريقيا؟

مجلة فرانس فوتبول الشهيرة أجرت استفتاء عبر موقعها الرسمي عن أفضل لاعب في إفريقيا بوجود محمد صلاح ويايا توريه ورياض محرز وياسين براهيمي وإسلام سليماني.

واستمر الاستفتاء عبر الموقع الرسمي للمجلة لمدة أسبوع قبل أن ينتهي يوم الخميس الماضي. باحتلال صلاح المركز الثاني كأفضل لاعب في إفريقيا.

واستضافت المجلة كلود لو روا مدرب منتخب الكونجو الحالي وغانا والكاميرون والسنغال وسوريا وعمان الأسبق للحديث عن صلاح.

وقال كلود لو روا: "صلاح هو رائد مصر".

وأضاف "هو لاعب رائع تابعته منذ فترة كبيرة عندما كان في المقاولون العرب. في إنجلترا لم ينجح كثيرا ولكن في إيطاليا تألق".

وأكمل حديثه قائلا: "في إيطاليا هو رائع أمام المرمى ويشكل خطورة دائما ولكني أعتقد إنه يحتاج للاعتماد على اللعب الجماعي بشكل أكبر".

وأجاب الفرنسي الشهير حول سؤال (هل يستحق المركز الثاني كأفضل لاعب في إفريقيا مثلما أسفر الاستفتاء؟) قائلا: "لا".

وأوضح "من وجهي نظري اختياره كأفضل ثاني لاعب في إفريقيا أمر مبالغ فيه".

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