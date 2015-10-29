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مصادر لـ”ONA”: النهار تبحث وقف برنامج “ريهام سعيد” بشكل مؤقت‎

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مصادر لـ”ONA”: النهار تبحث وقف برنامج “ريهام سعيد” بشكل مؤقت‎ مصادر لـ”ONA”: النهار تبحث وقف برنامج “ريهام سعيد” بشكل مؤقت‎

ريهام سعيد

 

كتبت: إنجي لطفي

أكدت مصادر مطلعة في قناة “النهار”، لـ”ONA”، أن القناة تبحث وقف برنامج “صبايا الخير” على شاشة النهار، في محاولة لامتصاص غضب العديد بعد حلقة ” فتاة المول”، خاصة بعد قيام أحد الشركات الراعية بالانسحاب من البرنامج.

وأضافت المصادر أن القناة بصدد إصدار بيان للإعتذار عما بدر من حلقة ريهام سعيد وإثارتها للجدل خلال الفترة الماضية.

وحتي كتابة سطور هذا الخبر مازالت هناك اجتماع قائم بين الإعلامية ريهام سعيد وعلاء الكحكي مالك قناة النهار، ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرارت حاسمة  خلال الساعات المقبلة.

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