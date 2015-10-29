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اللجنة العليا للانتخابات: عدد المصوتين بالخارج 19 ألف و835 .. و”الكويت” الأولى

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اللجنة العليا للانتخابات: عدد المصوتين بالخارج 19 ألف و835 .. و”الكويت” الأولى اللجنة العليا للانتخابات: عدد المصوتين بالخارج 19 ألف و835 .. و”الكويت” الأولى

المستشار أيمن عباس

قال المستشار أيمن عباس،  رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن إجمالي الناخبين في الخارج في التصويت في  جولة الإعادة من المرحلة الأولى، بلغوا 19 ألفًا و 321 ناخبًا، و نسبة الأصوات الصحيحة بلغت نسبة 97,7%  من إجمالي الأصوات. نسبة الناخبين  من الرجال 17 ألفًا و 917 ناخبًا و بلغ إجمالي النساء  1918 ناخبة.

وأضاف المستشار عباس في بيانه، أن جاءت نسبة التصويت في الكويت هى الأعلى بإجمالي  10 ألاف و 321 ناخبًا، بنسبة مشاركة 52 %. كما أضاف إن أكثر المحافظات تصويتًا في الخارج هي سوهاج. كما أكمل  إن هناك 10 دول لم يتم بهم التصويت منهم ” البوسنة و أنجولا و نيجيريا و مدغشقر”.

كما أشار المستشار  إلى أن سيتم قريبًا تحديد  تحديد موعد التصويت في الدوائرة الأربعة ” الدائرة الثالثة و مقرها الرمل بالاسكندرية،  و الدائرة الأولى و مقرها دمنهور بالبحيرة، ودائرة بني سويف ببني سويف، و دائرة الوسطى ببني سويف”.

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