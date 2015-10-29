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وكالة أنباء البحرين: قرينة الملك تستقبل زوجة السيسي خلال زيارة الرئيس

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وكالة أنباء البحرين: قرينة الملك تستقبل زوجة السيسي خلال زيارة الرئيس وكالة أنباء البحرين: قرينة الملك تستقبل زوجة السيسي خلال زيارة الرئيس

وكالة أنباء البحرين: قرينة الملك تستقبل زوجة السيسى خلال زيارة الرئيس

استقبلت الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين، زوجة الرئيس عبدالفتاح وذلك لدى وصولها، مساء اليوم، في زيارة للمملكة  البحرينية.
> وأعربت عن اعتزازها الكبير بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية العربية الشقيقة من علاقات طيبة ووطيدة، وما تشهده هذه العلاقات الاخوية من تقدم وتطور مستمر في اطار التواصل القائم بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

من جانبها، قدمت زوجة الرئيس السيسي جزيل شكرها وتقديرها للأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معتبرة هذه الزيارة فرصة طيبة للتواصل بين بلدين شقيقين تجمعهما الكثير من الروابط التاريخية التي تعزز علاقات الأخوة وأوجه التعاون وتفتح آفاق جديدة بينهما.

كما كان في الاستقبال عدد من سيدات العائلة المالكة الكريمة وحرم وزير الخارجية وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة البحرينية والسيدة حرمة.

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