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«المؤتمر»: يعلن فوز 7 مرشحين بالمرحلة الأولى ويؤكد نستعد للمرحلة الثانية بقوة

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«المؤتمر»: يعلن فوز 7 مرشحين بالمرحلة الأولى ويؤكد نستعد للمرحلة الثانية بقوة «المؤتمر»: يعلن فوز 7 مرشحين بالمرحلة الأولى ويؤكد نستعد للمرحلة الثانية بقوة

اللواء أمين راضي، أمين عام حزب المؤتمر

هنأ اللواء أمين راضي، أمين عام حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الشعب المصري بمناسبة الأنتهاء من المرحلة الأولي من الأنتخابات البرلمانية، وقدم تحيته للجماهير التي شاركت في العملية الأنتخابية ولجميع مرشحي الحزب سواء الذين خاضوا من سباق الأنتخابات.

وقال راضي أن الحزب خاض جولة الأعادة في الأنتخابات البرلمانية ب 6 محافظات بـ 7 مرشحين فاز منهم 5 بأكتساح في دوائرهم بـ 5 محافظات بالمقاعد الفردية، بالأضافة إلى مقعدين تم حسمهم بقائمة ” في حب ” لصالح مرشحي الحزب بالقائمة وهما السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق عن محافظة الجيزة ويوسف عبدالدايم عن محافظة أسوان .

وأوضح راضي أن الحزب خاض الأعادة في محافظة الجيزة بدائرة ” الوراق وأوسيم ” وقد فازت فيها مرشحة الحزب هيام حلاوة “38عام” وحصلت علي 37 ألفاً و109 صوتاً ، وفي محافظة الأسكندرية بدائرة ” المنتزة ثان ” فاز مرشح الحزب سامح السايح ” 36 عام “وحصل علي اصوات 22594 صوتاً ،وفي محافظة المنيا قد فاز فيها مرشح الحزب عادل بدوي بمقعد بدائرة بني مزار ومطاي بعدد أصوات 63 ألف صوتاً،وفي محافظة سوهاج فاز المستشار أحمد الشريف مرشح الحزب بدائرة أخميم وقد حصل علي 29 ألفاً و509 صوتاً وفي محافظة الأقصر بدائرة إسنا قد فاز فيها مرشح الحزب عبدالرازق الزنط بـ 35 ألفاً 309 صوتاً .

وأثني راضي علي المنافسة التي خاضها مرشحيه بدائرة ” مغاغة والعدوة ” بمحافظة المنيا والتي دفع الحزب فيها بـأحد شبابه وهو وسيم جاب الله ” 35 عام “وقد حل في المركز الخامس بفارق بسيط جداً عن منافسيه ولم يحالفه الحظ بالفوز بالمقعد،كما أثني علي منافسة الحزب بدائرة ” حوش عيسي وأبوالمطامير ” بمحافظة البحيرة والتي دفع الحزب فيها بأحد شبابه وهو حسام منور” 32 عام “وقد حصل علي 42 ألفاً و505 صوتاً وسط منافسة شرسة مع مرشحي أحد الأحزاب إلا أنه حل بالمركز الخامس بفارق ضئيل جداً ولم يحالفه الحظ بالفوز بالمقعد.

وأكد راضي علي الأستعداد الجيد للحزب لخوض المرحلة الثانية من الأنتخابات البرلمانية والتي أوشكت علي الأبواب مؤكداً علي أنها ستشهد منافسة قوية من مرشحي المؤتمر .

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