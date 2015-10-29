إيران: الحديث عن مستقبل الأسد «خط أحمر»

اعتبرت إيران التي دعيت مؤخرا إلى المؤتمر الدولي حول الأزمة السورية الذي سيقام، الجمعة، في فيينا، أن الحديث حول مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد “خط أحمر”.

وفي حديثه للتلفزيون الحكومي الإيراني، ووفقًا لما نقلته “العربية.نت”، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن إيران “أكدت مرارا على الحرب ضد الإرهاب والعملية السياسية في سوريا”.

ويأتي كلام عبداللهيان، في وقت يعرف العالم كله أن لإيران أذرعا إرهابية في مختلف مناطق العالم، وتدير فرق قتل طائفية، ذاع صيتها الدموي خصوصا في سوريا والعراق. ولديها أيضا ميليشيا تحاصر دولة بكاملها، هي ميليشيا حزب الله في لبنان.

وحول مستقبل رئيس النظام السوري، اعتبر أمير عبداللهيان أن الخوض في هذا الموضوع خط أحمر لإيران، لأن الأعداء “يريدون تجاوز الأسد. يعلمون أن الشعب السوري هو الوحید الذي له الحق في تعیین مصیره”، حسب قوله.

وأعلنت إيران أنها تشارك في اجتماع فيينا بشأن الأزمة السورية، الجمعة، بوفد يرأسه وزير خارجيتها محمد جواد ظريف.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن مشاركة بلاده في مؤتمر فيينا غير مشروطة، معتبرا أن الحل الوحيد الأزمة السورية ينبغي أن يكون عبر الحوار.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها إيران، وهي داعم رئيسي لبشار الأسد، مؤتمرا دوليا بشأن الأزمة السورية.