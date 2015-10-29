شركة تعلن وقف رعايتها لـ”صبايا الخير” بعد حملة امتناع عن شراء منتجات ترعى البرنامج

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة “alo eva” عن وقف رعايتها لبرنامج ” صبايا الخير” والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، حيث تؤكد الشركة على عدم مسئوليتها عن محتوى أى من البرامج التي تقوم بإذاعة إعلاناتها على قنواتها، وبشان برنامج صبايا الخير والمثار جدل حوله فقد قامت الشركة بوقف رعايتها للبرنامج.

وكان قد دشن نشطاء حملة بمواقع التواصل الاجتماعي ضد الشركات التي تقوم برعاية برنامج صبايا الخير، الذي تقدمه ريهام سعيد، بعد واقعة تشهيرها بفتاة عقب تحرش أحد الأشخاص بها.