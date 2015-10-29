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رئيس برشلونة السابق: ميسي لن يرحل أبدا.. لكن نيمار ممكن

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رئيس برشلونة السابق: ميسي لن يرحل أبدا.. لكن نيمار ممكن رئيس برشلونة السابق: ميسي لن يرحل أبدا.. لكن نيمار ممكن

يؤمن رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا أن ليونيل ميسي نجم الفريق لن يغادر البلوجرانا أبدا حتى الاعتزال فيما أن مسألة رحيل نيمار تبدو ممكنة.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت في الفترة الأخيرة إلى احتمالية رحيل ميسي عن برشلونة بسبب أزمته مع الضرائب في إسبانيا.

في الوقت الذي اعترف فيه والد نيمار بأن نجله تلقى عرضا من مانشستر يونايتد للانضمام إليه ولكن برشلونة رفضه رفضا قاطعا.

وتحدث لابورتا للصحفيين قائلا:"ميسي لن يغادر برشلونة أبدا، هو جزء من شعارنا وقلوبنا".

وواصل"لقد تلقيت العديد من العروض عندما كنت رئيسا للنادي أبرزهم من إنتر ميلان الذي أراد دفع الشرط الجزائي للظفر به ولكنني رفضت".

وأردف"أما بالنسبة لنيمار فموقفه مختلف وذلك بسبب أن وضع برشلونة الاقتصادي غير جيد".

وأوضح"الرئيس الحالي عليه أن يقوم بعمل موازنة في برشلونة وذلك عن طريق إما بيع لاعبين بأسعار كبيرة أو التخلي عن بعض أصول النادي".

وأتم"كان هناك حديث عن وجود عرض لنيمار من مانشستر يونايتد، ولكن كل ذلك يحدث بسبب سوء إدارة القيادة الحالية للنادي".

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فيديو اليوم السابع

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