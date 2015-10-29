دي ماريا يكشف: لم أرغب في الانتقال أبدا لمانشستر يونايتد

أكد آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان أنه لم يرغب أبدا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد في عام 2014 وأنه كان يفضل البقاء مع ريال مدريد في ذلك الوقت.

وكان دي ماريا قد رحل عن ريال مدريد صوب مانشستر يونايتد ولكنه رحل بعد عام واحد فقط لينضم إلى سان جيرمان بعدما فشل في تقديم مستوى جيد مع الشياطين الحمر.

وشدد اللاعب الأرجنتيني في وقت سابق أن الخلافات التي وقعت بينه وبين المدير الفني ليونايتد لويس فان جال دفعته لاتخاذ قرار الرحيل عن أولد ترافورد والانتقال إلى باريس.

ولكن عاد دي ماريا وأكد في حديثه لصحيفة ماركا الإسبانية أنه لم يكن يرغب أبدا في الانتقال ليونايتد في وقت سابق.

وأوضح"رغبتي كانت دائما هي البقاء مع ريال مدريد، لم أعرف ماذا حدث في الصفقة في ذلك الوقت فهذه الأمور يتعامل معها وكلاء اللاعبين وتحدث في كرة القدم دائما".

وأردف"انتقالي لسان جيرمان كان من الممكن أن يحدث العام الماضي لكنه توقف بسبب بعض الأسباب المالية وانتهى بي المطاف في مانشستر يونايتد".

وأكمل"ثم سنحت لي الفرصة مجددا للذهاب إلى باريس ولم أكن أستطيع أن أرفض".

وبسؤاله عن سبب فشله مع مانشستر يونايتد أجاب"الحقيقة إنني بدأت جيدا لكن مع مرور الوقت كان لدي بعض المشاكل مع بعض الأشخاص في النادي".

وواصل"بدأت أجلس على دكة البدلاء وتم سرقة منزلي كل ذلك جعلني أرغب في الرحيل من هناك في أسرع وقت ممكن".