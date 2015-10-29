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زينيت الروسي: فالكاو؟ حاولنا سابقا ضمه.. لكن سبب قهري يمنعنا الآن

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زينيت الروسي: فالكاو؟ حاولنا سابقا ضمه.. لكن سبب قهري يمنعنا الآن زينيت الروسي: فالكاو؟ حاولنا سابقا ضمه.. لكن سبب قهري يمنعنا الآن

أكد أندريه فيلاش بواش المدير الفني لزينيت سان بطرسبرج الروسي أنه حاول ضم الكولومبي ومهاجم تشيلسي راداميل فالكاو خلال الصيف الماضي مستبعدا في الوقت نفسه محاولة شرائه مستقبلا.

وانضم فالكاو لصفوف تشيلسي قادما من موناكو لمدة عام على سبيل الإعارة بعد تجربة غير ناجحة الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن فيلاش بواش توصل مع المدير الفني لتشيلسي جوزيه مورينيو من أجل محاولة قطع إعارة فالكاو وضمه لزينيت.

ورد المدير الفني السابق لتشيلسي على تلك التقارير قائلا:"لا.. لم يكن لدي أي محادثة مع مورينيو اللاعب ينتمي إلى تشيلسي حاليا بعد إعارته من موناكو".

وأردف"من الصعب ضم فالكاو حاليا إلى فريقي بسبب اللوائح الجديدة التي تم تنفيذها في روسيا".

وتنص لوائح كرة القدم في روسيا بأن كل فريق من حقه إشراك ستة لاعبين من خارج البلد في وقت واحد في أي مباراة وليس أكثر من ذلك".

ويمتلك زينيت في الوقت الحالي ثمانية لاعبين من خارج روسيا لذا فإنه مطالب بإشراك ستة في أي مباراة مع بقاء اثنين على مقاعد البدلاء.

وواصل بواش"حاولنا ضمه خلال الصيف الماضي قبل بداية الموسم، لكن اللوائح تغيرت بعد ذلك".

وأتم"لا يمكن لنا أن نضمه بسبب اللوائح ليس لدينا أي مساحة له في الفريق".

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فيديو اليوم السابع