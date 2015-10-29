الصلع الوراثى يصيب النساء أيضا

أعراض الصلع الوراثى عند النساء

الصلع الذكورى الوراثى أحد أشهر أنواع الصلع، وغالبا ما يرتبط الصلع الوراثى بالرجال لكن الأطباء يؤكدون أن النساء أيضا يصبن بالصلع الوراثى.>تصاب المرأة بأعراض الصلع وتساقط الشعر الوراثى منذ بداية العقد الرابع، وتبعا لرأى أستاذ الأمراض الجلدية الدكتور حامد عبد الله فإن النساء أيضا يصبن بالصلع الذكورى الوراثى نتيجة لوجود جين الصلع لديهن منذ لحظة الولادة، ولكن لا يظهر تأثيره قبل الأربعين نظرا لنشاط هرمون الأنوثة.

وبمجرد بداية مرحلة انقطاع الطمث لدى النساء وانخفاض نسبة هرمون الأنوثة، يبدأ تأثير هذا الجين فى الظهور والتسبب فى تساقط الشعر.

علاج الصلع الوراثى عند النساء

>أما عن طرق علاج الصلع الوراثى لدى النساء، فيتم تبعا لرأى حامد عبد الله بواسطة استخدام المستحضرات الطبية التى تعتمد فى تركيبها على مادة "المينوكسيديل" بتركيزات لا تتجاوز 2% ، وبصورة منتظمة لا تقل عن مرتين أسبوعيا دون انقطاع، وهى المادة التى توقف تساقط الشعر فى تلك المرحلة وخاصة الصلع الوراثى.