رفض استئناف رئيس إدارة "الدائرى" و3 آخرين على حبسهم فى اتهامهم بالرشوة

قررت، اليوم الخميس، غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى التابع لهيئة الطرق والكبارى، و3 آخرين على حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة والفساد المالى، وتأييد القرار المتقدم.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الموظفين العاملين بالإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، يفيد بتلاعب مسئول الإدارة فى المناقصات الخاصة بالهيئة وعدد من شركات المقاولات، بمقابل مادى.

وسجلت هيئة الرقابة الإدارية، بعض المكالمات بين المتهمين "أيمن.ع"، و"مجدى.ه"، و"خالد.ف"، و"محمد.ع"، وتبين أن صاحب شركة المقاولات عرض على رئيس الإدارة رشوة عبارة عن سيارة ماركة "فيرنا"، ومبالغ مالية، لإرساء إحدى المناقصات على شركته، للقيام ببعض الأعمال الخاصة بالهيئة.