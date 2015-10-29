أخبار عاجلة

8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

رفض استئناف رئيس إدارة "الدائرى" و3 آخرين على حبسهم فى اتهامهم بالرشوة

Google+ Print
رفض استئناف رئيس إدارة "الدائرى" و3 آخرين على حبسهم فى اتهامهم بالرشوة رفض استئناف رئيس إدارة "الدائرى" و3 آخرين على حبسهم فى اتهامهم بالرشوة
قررت، اليوم الخميس، غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى التابع لهيئة الطرق والكبارى، و3 آخرين على حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة والفساد المالى، وتأييد القرار المتقدم.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الموظفين العاملين بالإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، يفيد بتلاعب مسئول الإدارة فى المناقصات الخاصة بالهيئة وعدد من شركات المقاولات، بمقابل مادى.

وسجلت هيئة الرقابة الإدارية، بعض المكالمات بين المتهمين "أيمن.ع"، و"مجدى.ه"، و"خالد.ف"، و"محمد.ع"، وتبين أن صاحب شركة المقاولات عرض على رئيس الإدارة رشوة عبارة عن سيارة ماركة "فيرنا"، ومبالغ مالية، لإرساء إحدى المناقصات على شركته، للقيام ببعض الأعمال الخاصة بالهيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365