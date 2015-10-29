"مرور الجيزة" يضبط 3182 مخالفة ويحجز 10 "توك توك" يسير بشوارع المحافظة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، من حملاتها لإعادة المظهر الحضارى لشوارع المحافظة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع السيارات والدراجات النارية وكل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع خلال 24 ساعة.

وحررت الحملات المرورية 3182 مخالفة متنوعة لقيادة بدون رخصة وانتظار خاطئ، كما تم ضبط 15 مخالفة تجاوز سرعات و1341 مخالفة نموذج 125، وتم حجز 10 توك توك يسير بالشوارع الرئيسية، والميادين بالمدينة، كما تم رصد 46 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات.