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ضبط 1338 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية

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ضبط 1338 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية ضبط 1338 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث بضبط "جمال.ص.م"، 47 سنة صاحب محل بقالة بقرية الدلجمون - وبحوزته (388 عبوة كيك – جبنة) منتهية الصلاحية تحرر له المحضر رقم 50415 جنح مركز كفر الزيات لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط 950 عبوة تونة وسردين وفول بدون فواتير توضح مصدرها داخل محل بقالة بقرية محلة أبو على وتحرر لصاحب المحل "أحمد.ا.ى" - 24سنة - المحضر رقم 48882 جنح مركز المحلة لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة .

وضبط رجال مباحث التموين 20 جوال ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع رنجة بقرية أبو الغر التابعة لمركز كفر الزيات وحرروا لصاحبه "نصر.ص.ن"- 39 سنة - المحضر رقم 50352 جنح مركز كفر الزيات لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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