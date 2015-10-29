مرشحون خاسرون يتجمعون بمقر العليا للانتخابات لاستلام بيانات الفرز واللجنة ترفض

تجمع، منذ قليل، ما يقرب من 30 مرشحا من المرشحين الخاسرين فى بعض دوائر المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمقر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالهيئة العامة للاستعلامات احتجاجا على رفض اللجنة منحهم بيانات الفرز الخاصة بدوائرهم لتقديمها للمحكمة الإدارية لتقديم طعون على نتائج جولة الإعادة.

وانتقد المرشحون البالغ عددهم 30 مرشحا تقريبا عدم رد اللجنة على طلبهم منذ الثامنة صباحا وحتى الآن.

وقال المرشح مجدى حمدان عن دائرة إمبابة: إن المرشحين الخاسرين قرروا الطعن على نتائج اللجان العامة بدائرتهم، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإدارى طلبت منهم إحضار بيانات الفرز، وذلك من خلال خطاب موجه من المحكمة للجنة العليا تفيد ضرورة الحصول على بيانات الفرز.

وأضاف حمدان أنهم حضروا إلى مقر اللجنة منذ الساعة الثامنة صباحا، ورغم ذلك رفضت اللجنة إعطاءهم نتائج الفرز رغم أن اليوم هو آخر موعد لتقديم الطعون ولم نحصل على البيانات حتى الآن ولن يكون هناك جدوى للطعن بعد انتهاء الموعد.

وأضاف حمدان أن المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة أبلغهم بأن هذه الأوراق سيتم تحميلها فى سيارة نقل وإرسالها للمحكمة.

تساءل حمدان: "متى ستذهب الأوراق للمحكمة ومن سيقوم بفرزها، مشيرا إلى أن تأخر استلام البيانات سيهدم القضية فنحن حوالى 30 مرشحا من إمبابة وملوى وأسوان وبنى سويف".

وفى السياق ذاته، طالب المسئولون بالهيئة العامة للاستعلامات المرشحين بالانصراف لعدم قدرتهم على مقابلة أحد من اللجنة وهو ما رفضه المرشحون وأصروا على حضور المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان نتيجة المصريين بالخارج.



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