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معاريف: الإمارات رفضت طبع علم إسرائيل على ملابس لاعبى الجودو ببطولة العالم

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معاريف: الإمارات رفضت طبع علم إسرائيل على ملابس لاعبى الجودو ببطولة العالم معاريف: الإمارات رفضت طبع علم إسرائيل على ملابس لاعبى الجودو ببطولة العالم
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن دولة الإمارات العربية التى تستضيف البطولة الدولية للجودو رفضت رفع علم إسرائيل لبعثة منتخب إسرائيل خلال عرض المنتخبات المشاركة فى البطولة.

وأضافت الصحيفة، أن الإمارات كذلك رفضت وضع علم إسرائيل على الموقع الرسمى للبطولة، وعندما تم استعراض الوفود تم وضع شعار البطولة على بعثة منتخب إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن الإمارات رفضت طبع العلم على ملابس بعثة الإسرائيلى المشارك بالبطولة، وفى حالة فوز أحد اللاعبين الإسرائيليين ربما ترفض الدولة المضيفة عزف النشيد الخاص بإسرائيل.


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