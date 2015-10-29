رئيس الوزراء للسيدة صاحبة واقعة الاعتداء بمجلس الشعب: جئنا لخدمة الشعب

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، منى ثروت، الموظفة بوزارة الزراعة، والتى كانت قد تعرضت لاعتداء بالضرب من قبل أحد أفراد الأمن المتواجدين بمحيط مجلس الوزراء.

فى بداية اللقاء، تقدم رئيس الوزراء بالاعتذار للسيدة على الواقعة التى حدثت بالأمس، وأكد لها أن الحكومة جاءت لخدمة الشعب والاستماع إلى مطالبه وشكواه والعمل على حلها.

وخلال اللقاء، أجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بوزير الزراعة، طالبه بمقابلة السيدة منى يوم الأحد القادم، للاستماع إلى شكواها والعمل على حلها، بالإضافة إلى التحقق من كافة الأمور التى أشارت إلى السيدة خلال اللقاء حول وجود بعض المخلفات داخل الوزارة وإهدار للمال العام.

وفى تصريح صحفى لها عقب المقابلة، قدمت السيدة منى الشكر لرئيس الوزراء، وأشارت إلى أنه رد كرامتى وجبر بخاطرى.

صاحبة واقعة الاعتداء بمجلس الوزراء: منعونى من الدخول لكشفى فسادا بـ"الزراعة"

>

بالفيديو.. السيدة المعتدى عليها بالضرب أمام مجلس الوزراء تصل مقر الحكومة

>

>