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8 شروط لو مفيش مفر من ضرب ابنك.. ولو مش قادر تطبقها بلاش

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8 شروط لو مفيش مفر من ضرب ابنك.. ولو مش قادر تطبقها بلاش 8 شروط لو مفيش مفر من ضرب ابنك.. ولو مش قادر تطبقها بلاش
تربية الأبناء من أصعب الأمور التى تواجه الوالدين وقد يشعر الآباء والأمهات أحيانا بالعجز عن التعامل مع المشاكل التى يواجهونها مع الأبناء، وهناك الكثير من أساليب التربية التى تشكل خطرا على صحتهم النفسية، وقد يلجأ بعض الآباء للضرب أحيانا عندما يعجزون عن التعامل مع الطفل بشكل عقلانى وتربوى.

فى هذا السياق، يقدم المدرب النفسى للأطفال أحمد أبو منة، بعض الخطوات التى ينصح باتباعها بعض النصائح عندما تقرر أن تعاقب طفلك بالضرب، ومنها:
>1-لا تضرب طفلك قبل أن يتم العشر سنوات.
>2- لا تضرب طفلك بقوة.
>3- اجعل ضرباتك فى أماكن متفرقة لا فى موضع واحد.
>4- اجعل بين الضربتين زمنًا يخفف ألم الأول.
>5- إياك والضرب على الوجه أو الرأس أو العمود الفقرى أو مكان مقتل.
>6- لا تضربه بعد ما وعدته بعدم الضرب فتخلف ويفقد الثقة بك.
>7- اجعله يشعر بأنك تضربه لتأديبه لا لإهانته وتحقيره.
>8 – تذكر أن من القسوة أن تضرب طفلك ثم تطلب منه عدم البكاء، وهذا أيضًا مما يسئ علاقته بك.

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مصر 365